АЗРК выявило факты необоснованного удорожания лекарств

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) завершило анализ состояния конкуренции на рынке лекарственных средств, в ходе которого выявлены проблемы, приводящие к необоснованному удорожанию медикаментов, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 22 января в пресс-службе ведомства, среди причин роста цен названо несовершенство нормативных правовых актов Министерства здравоохранения и недостатки в работе его подведомственных организаций. В частности, действующая методика формирования предельных цен позволяет завышать стоимость воспроизведенных препаратов, которые, по международным стандартам, стоят на 30% и более дешевле.

В Агентстве также указали на недостаточную прозрачность процедур в деятельности ТОО "СК-Фармация", что способствует увеличению расходов на закупки медикаментов. Прибыль компании формируется за счет наценки от 5% до 7%, что, по мнению экспертов, снижает ее заинтересованность в ценовой конкуренции.

Для устранения выявленных недостатков АЗРК рекомендовало Министерству здравоохранения пересмотреть действующие подходы к регулированию цен. В частности, предложено внедрить альтернативные источники информации для реферирования цен, снизить стоимость генериков на 30% от цены оригинальных препаратов и пересмотреть наценки.

Ранее вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев сообщил о том, что лекарства могут подешеветь в Казахстане.

