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События

Потрясающе красивым оказалось озеро Алаколь из космоса

Алаколь, озеро Алаколь , фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 12:19 Фото: wikimedia
Известный российский космонавт Антон Шкаплеров сделал снимок казахстанского озера Алаколь из космоса, сообщает Zakon.kz.

Кадр с бирюзовым водоемом, окруженным степями и горами, космонавт опубликовал в Instagram.

"Каждый раз, пролетая над нашей планетой, поражаешься тому, насколько она удивительна. На этом снимке – казахстанское озеро Алаколь. Из космоса оно напоминает огромную бирюзовую жемчужину, окруженную заснеженными горными хребтами. Алаколь – одно из крупнейших озер Казахстана. Оно известно своей чистой водой, богатым животным миром и является важной остановкой для тысяч перелетных птиц, включая редких реликтовых чаек. С орбиты особенно ясно понимаешь, насколько гармонично на нашей планете сочетаются вода, горы и бескрайние степи. Такие виды еще раз напоминают, что Земля – поистине уникальный и невероятно красивый космический дом, который мы должны беречь", – подписал пост Антон Шкаплеров.

Фото не оставило равнодушными подписчиков космонавта, особенно из Казахстана:

  • Привет вам из Алматы.
  • Потрясающей красоты снимок.
  • Спасибо, что публикуете такую красоту! Родина.
  • Спасибо за красивые виды.
  • Спасибо, Антон! Ваши снимки всегда завораживают. Особенно когда они посвящены Казахстану. Каждый кадр передает его красоту и атмосферу.
  • Недавно оттуда приехали, вода великолепная.

Алаколь – горько-соленое бессточное озеро, расположенное на Балхаш-Алакольской низменности, на границе областей Абай и Жетысу. К юго-востоку от озера располагается перевал Джунгарские ворота.

14 июля 2026 года с Байконура стартовал корабль "Союз МС-29" и успешно пристыковался к МКС. На предполетной конференции командир корабля, российский космонавт Петр Дубров, поделился, есть ли у экипажа особые инструкции на случай встречи с инопланетным разумом.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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