Потрясающе красивым оказалось озеро Алаколь из космоса

Известный российский космонавт Антон Шкаплеров сделал снимок казахстанского озера Алаколь из космоса, сообщает Zakon.kz.

Кадр с бирюзовым водоемом, окруженным степями и горами, космонавт опубликовал в Instagram.

"Каждый раз, пролетая над нашей планетой, поражаешься тому, насколько она удивительна. На этом снимке – казахстанское озеро Алаколь. Из космоса оно напоминает огромную бирюзовую жемчужину, окруженную заснеженными горными хребтами. Алаколь – одно из крупнейших озер Казахстана. Оно известно своей чистой водой, богатым животным миром и является важной остановкой для тысяч перелетных птиц, включая редких реликтовых чаек. С орбиты особенно ясно понимаешь, насколько гармонично на нашей планете сочетаются вода, горы и бескрайние степи. Такие виды еще раз напоминают, что Земля – поистине уникальный и невероятно красивый космический дом, который мы должны беречь", – подписал пост Антон Шкаплеров.

Фото не оставило равнодушными подписчиков космонавта, особенно из Казахстана:

Привет вам из Алматы.

Потрясающей красоты снимок.

Спасибо, что публикуете такую красоту! Родина.

Спасибо за красивые виды.

Спасибо, Антон! Ваши снимки всегда завораживают. Особенно когда они посвящены Казахстану. Каждый кадр передает его красоту и атмосферу.

Недавно оттуда приехали, вода великолепная.

Алаколь – горько-соленое бессточное озеро, расположенное на Балхаш-Алакольской низменности, на границе областей Абай и Жетысу. К юго-востоку от озера располагается перевал Джунгарские ворота.

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