#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
522.42
543.89
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
522.42
543.89
5.28
Общество

Синоптики: На Казахстан надвигается антициклон из районов Скандинавии

Синоптики: На Казахстан надвигается антициклон с районов Скандинавии, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 17:41 Фото: freepik
Казахстанские синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать от погоды жителям республики в предстоящую субботу, 25 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", антициклон из районов Скандинавии продолжит смещаться через территорию Казахстана, обуславливая морозную погоду преимущественно без осадков.

"По республике ожидается туман, на северо-западе, юге, востоке страны усиление ветра, на юге, северо-западе с низовой метелью, на юго-западе республики – гололед", – следует из прогноза.

Ранее в РГП "Казгидромет" сообщили, что тепло вернется в Казахстан. О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте с 25 по 27 января 2025 года можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Штраф за прогрев авто более 5 минут отменили в Петропавловске
Общество
18:42, Сегодня
Штраф за прогрев авто более 5 минут отменили в Петропавловске
В Казахстане очередность в детские сады сократилась вдвое
Общество
18:34, Сегодня
В Казахстане очередность в детские сады сократилась вдвое
Действительно ли на Каспии близ Актау затонуло 70-метровое судно – проведено исследование морского дна
Общество
18:02, Сегодня
Действительно ли на Каспии близ Актау затонуло 70-метровое судно – проведено исследование морского дна
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: