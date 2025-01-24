Синоптики: На Казахстан надвигается антициклон из районов Скандинавии

Казахстанские синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать от погоды жителям республики в предстоящую субботу, 25 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", антициклон из районов Скандинавии продолжит смещаться через территорию Казахстана, обуславливая морозную погоду преимущественно без осадков.

"По республике ожидается туман, на северо-западе, юге, востоке страны усиление ветра, на юге, северо-западе с низовой метелью, на юго-западе республики – гололед", – следует из прогноза.

Ранее в РГП "Казгидромет" сообщили, что тепло вернется в Казахстан. О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте с 25 по 27 января 2025 года можете узнать по ссылке.