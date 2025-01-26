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Общество

Скандинавский антициклон 27 января подарит казахстанцам передышку от снегопадов

снег, снежный лес, зима, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2025 15:21 Фото: pixabay
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 27 января 2025 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

В понедельник антициклон из районов Скандинавии продолжит смещаться через территорию Казахстана, обуславливая погоду преимущественно без осадков.

"На западе, северо-западе и юге Казахстана ожидается туман. В центре, на юге, юго-востоке и востоке страны прогнозируется усиление ветра", – сообщили в РГП "Казгидромет".

В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -16-18°С, днем -11-13°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем +1+3°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С и днем +6+8°С.

О том, какую погоду ожидать жителям Астаны, Алматы и Шымкента с 26 по 28 января 2025 года, можете узнать здесь.

Андрей Дюсупов
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