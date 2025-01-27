#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
517.84
543.11
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
517.84
543.11
5.28
События

Криминальный авторитет Дикий Арман и экс-сотрудник КНБ осуждены за январские события

Приговор Дикому Арману, Кайрату Кудайбергену, экс-сотруднику КНБ, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 11:48 Фото: Instagram/armandzhumageldiev
27 января 2025 года в Алматы огласили приговор по одному из самых громких дел в истории современного Казахстана о январских событиях. В числе главных фигурантов Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, а также бывший начальник управления КНБ Руслан Искаков, сообщает Zakon.kz.

Дело было рассмотрено под председательством судьи уголовного суда Асхата Аширбекова. Он начал с "мягких" приговоров. Большинство осужденных получили небольшие сроки и были освобождены в связи с отбытием наказания.

В целом 40 человек получили наказание от одного года до 15 лет шести месяцев лишения свободы.

Те, кто будет продолжать отбывать наказание, отправятся в колонию средней безопасности.

Касательно главных фигурантов дела, суд вынес решение признать их виновными и назначить наказание:

  • Арману Джумагельдиеву – 20 лет лишения свободы, запрещено участвовать в различных организациях, организовывать мероприятия и публиковаться в СМИ, а также соцсетях;
  • бывшему начальнику пятого управления КНБ Руслану Искакову – 15 лет шесть месяцев лишения свободы;
  • экс-агенту финансовой полиции Талгату Махатову – 15 лет лишения свободы;
  • бывшему депутату и предпринимателю Кайрату Кудайбергену – восемь лет лишения свободы, также запрещено участие в соцсетях, проведение митингов, дебатов, организация мероприятий, публикации в СМИ;
  • журналисту Бердаху Бердымуратову – семь лет лишения свободы.

В ходе судебных разбирательств ряд обвинений против некоторых подсудимых был пересмотрен:

  • с Армана Джумагельдиева сняли три из 11 статей;
  • с журналиста Бердаха Бердымуратова и телохранителей Талгата Махатова убрано обвинение в бандитизме;
  • Кайрату Кудайбергену, изначально обвиненному по четырем статьям, оставили только две.

7 января 2022 года в МВД РК сообщили о задержании в Алматы криминального авторитета Дикого Армана. Вместе с Арманом Джумагельдиевым были задержаны пять предполагаемых членов его группировки. По версии Генпрокуратуры, Дикий Арман похищал людей во время январских беспорядков.

5 января 2023 года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, выступая на заседании в Мажилисе, заявил, что Арман Джумагельдиев во время январских беспорядков действовал при координации куратора из КНБ.

22 апреля 2022 года стало известно, что депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена задержали по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках в январе.

Рассмотрение уголовного дела началось в сентябре 2023 года. Судом было принято решение проводить процесс в закрытом режиме. На скамье подсудимых оказались 45 человек. Им предъявили обвинение в превышении власти или должностных полномочий (ст. 362 УК РК), создании, руководстве и участии в организованной преступной группе (ст. 262 УК РК), грабеже (ст. 191 УК РК), незаконном лишении свободы (ст. 126 УК РК), организации и участии в массовых беспорядках в январе 2022 года (ст. 272 УК РК), бандитизме (ст. 268 УК РК).

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Поделиться новостью
Читайте также
Полицейские Алматы обрушились с рейдами на кафе и бары
События
13:05, Сегодня
Полицейские Алматы обрушились с рейдами на кафе и бары
Не только деньги. Что еще казахстанцы смогут отправлять через банковские переводы в Halyk
События
13:00, Сегодня
Не только деньги. Что еще казахстанцы смогут отправлять через банковские переводы в Halyk
Какие новые дороги построят в Казахстане в 2025 году
События
12:18, Сегодня
Какие новые дороги построят в Казахстане в 2025 году
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: