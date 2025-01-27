Криминальный авторитет Дикий Арман и экс-сотрудник КНБ осуждены за январские события

27 января 2025 года в Алматы огласили приговор по одному из самых громких дел в истории современного Казахстана о январских событиях. В числе главных фигурантов Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, а также бывший начальник управления КНБ Руслан Искаков, сообщает Zakon.kz.

Дело было рассмотрено под председательством судьи уголовного суда Асхата Аширбекова. Он начал с "мягких" приговоров. Большинство осужденных получили небольшие сроки и были освобождены в связи с отбытием наказания.

В целом 40 человек получили наказание от одного года до 15 лет шести месяцев лишения свободы.

Те, кто будет продолжать отбывать наказание, отправятся в колонию средней безопасности.

Касательно главных фигурантов дела, суд вынес решение признать их виновными и назначить наказание:

Арману Джумагельдиеву – 20 лет лишения свободы, запрещено участвовать в различных организациях, организовывать мероприятия и публиковаться в СМИ, а также соцсетях;

– 20 лет лишения свободы, запрещено участвовать в различных организациях, организовывать мероприятия и публиковаться в СМИ, а также соцсетях; бывшему начальнику пятого управления КНБ Руслану Искакову – 15 лет шесть месяцев лишения свободы;

– 15 лет шесть месяцев лишения свободы; экс-агенту финансовой полиции Талгату Махатову – 15 лет лишения свободы;

– 15 лет лишения свободы; бывшему депутату и предпринимателю Кайрату Кудайбергену – восемь лет лишения свободы, также запрещено участие в соцсетях, проведение митингов, дебатов, организация мероприятий, публикации в СМИ;

– восемь лет лишения свободы, также запрещено участие в соцсетях, проведение митингов, дебатов, организация мероприятий, публикации в СМИ; журналисту Бердаху Бердымуратову – семь лет лишения свободы.

В ходе судебных разбирательств ряд обвинений против некоторых подсудимых был пересмотрен:

с Армана Джумагельдиева сняли три из 11 статей;

с журналиста Бердаха Бердымуратова и телохранителей Талгата Махатова убрано обвинение в бандитизме;

Кайрату Кудайбергену, изначально обвиненному по четырем статьям, оставили только две.

7 января 2022 года в МВД РК сообщили о задержании в Алматы криминального авторитета Дикого Армана. Вместе с Арманом Джумагельдиевым были задержаны пять предполагаемых членов его группировки. По версии Генпрокуратуры, Дикий Арман похищал людей во время январских беспорядков.

5 января 2023 года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, выступая на заседании в Мажилисе, заявил, что Арман Джумагельдиев во время январских беспорядков действовал при координации куратора из КНБ.

22 апреля 2022 года стало известно, что депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена задержали по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках в январе.

Рассмотрение уголовного дела началось в сентябре 2023 года. Судом было принято решение проводить процесс в закрытом режиме. На скамье подсудимых оказались 45 человек. Им предъявили обвинение в превышении власти или должностных полномочий (ст. 362 УК РК), создании, руководстве и участии в организованной преступной группе (ст. 262 УК РК), грабеже (ст. 191 УК РК), незаконном лишении свободы (ст. 126 УК РК), организации и участии в массовых беспорядках в январе 2022 года (ст. 272 УК РК), бандитизме (ст. 268 УК РК).