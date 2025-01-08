Что будет сделано для улучшения профтехобразования в Казахстане

Для повышения престижа рабочих профессий и реформы технического и профессионального образования правительство утвердило Республиканский план по проведению Года рабочих профессий, сообщает Zakon.kz.

А также Министерством просвещения принята Дорожная карта трансформации технического и профессионального образования на 2025-2027 годы.

В Минпросвещения 8 января 2025 года отметили, что во всех регионах страны разработаны планы проведения Года рабочих профессии, включающие меры по повышению престижа рабочих профессий, качества подготовки кадров, расширения взаимодействия с работодателями.

На сегодня в Казахстане система профтехобразования включает 772 действующих колледжа, в которых обучаются 565 тыс. студентов. Объем госзаказа по итогам 2024 года в техническом и профессиональном образовании составил 143 тыс. мест. Стипендия студентов повысилась в два раза.

План мероприятий включает в себя: Атлас новых профессий и компетенции с учетом региональных особенностей, трансформацию технического и профессионального образования, подготовку сертифицированных специалистов международного уровня, создание рабочих мест, защиту прав и повышение статуса рабочих профессий. Совместно с предприятиями откроются 1000 профильных классов в школах.

"Реформа профориентационной работы позволит школьникам узнать о новых требованиях на рынке труда, оценить карьерные перспективы в конкретных отраслях экономики, сделать правильный выбор профессии. Будет усилена профориентационная служба в школах, которая полностью охватит профессиональную диагностику учащихся. А также внедрен опыт обучения старшеклассников практическим навыкам и первой рабочей профессии на базе колледжей", – подчеркнул министр просвещения РК Гани Бейсембаев.

Государством принят новый норматив подушевого финансирования колледжей. Средний размер средств, выделяемых на обучение одного студента, составляет 437 тыс. тенге, а с нового учебного года для колледжей достигших конкретных показателей повысится более чем в 2 раза и составит 912 тыс. тенге в среднем.

"Подготовка конкурентоспособных специалистов, полное обеспечение образовательных учреждений современным материально-техническим оснащением, повышение квалификации педагогов для нас главный приоритет", – заявил министр.

Запланировано активное привлечение бизнес-структур и инвесторов для развития системы дуального обучения и подготовки специалистов на основе целевого заказа предприятий.

В настоящее время шефство над колледжами оказывают 518 предприятий, их количество планируется довести до 4 тыс. С учетом требования профстандартов, ГОСО и стандартов WorldSkills разработано около 8 тыс. образовательных программ. В этом году колледжи и их работодатели разрабатывают более 2 тыс. образовательных программ, на производственной базе пройдут стажировку 1,5 тыс. педагогов.

Трансформация системы профтехобразования включает интернационализацию 10 колледжей Казахстана. Обмен опытом с зарубежными колледжами позволит студентам совершенствовать свои знания в учебных заведениях в рамках академической мобильности, а также повышать профессиональные компетенции педагогов.

В рамках инициированного главой государства Года рабочих профессий в Астане создадут Национальный центр компетенций для поддержки и развития студентов технического и профессионального образования.

"Центр будет способствовать развитию профессиональных компетенций и навыков студентов, а также станет базой переподготовки кадров, повышения их квалификации, проведения чемпионатов WorldSkills", – отметил Гани Бейсембаев.

Одним из ключевых мероприятий Года рабочих профессий станет проведение первого чемпионата профессионального мастерства среди тюркоязычных стран Turkісskills – 2025 в городе Актау.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 2 сентября 2024 года в своем Послании к народу объявил 2025 год Годом рабочих профессий. 27 декабря он подписал соответствующий указ.