Авиакомпанию наказали за непредоставление инвалидной коляски ребенку в Казахстане
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30 января 2025 года пресс-служба Главной транспортной прокуратуры Казахстана заявила о привлечении к ответственности авиакомпании, которая не предоставила инвалидную коляску ребенку, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел еще 3 ноября 2024 года.
Согласно данным ведомства, по прилету рейса Санкт-Петербург – Астана авиакомпания не предоставила услугу по обслуживанию несовершеннолетнего пассажира с ограниченными возможностями.
"После длительного ожидания отец пассажира был вынужден самостоятельно вынести ребенка из салона самолета", – говорится в публикации прокуратуры.
Как оказалось, причиной несвоевременного обслуживания стало неверное сообщение сотрудников авиакомпании о необходимости кресла-коляски.
Авиационная транспортная прокуратура Астаны отреагировала на нарушение прав пассажира с особыми потребностями.
"По акту прокуратуры за нарушение правил перевозок авиакомпания привлечена к административной ответственности (часть 1 статьи 571 Кодекса об административных правонарушениях РК)".Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры РК
Днем ранее, 29 января 2025 года, в пресс-службе Министерства транспорта Казахстана заявили о хорошей новости для путешественников. Как оказалось, с 20 апреля открываются прямые рейсы из Алматы в Мумбаи.
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