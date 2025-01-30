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События

Авиакомпанию наказали за непредоставление инвалидной коляски ребенку в Казахстане

Авиакомпанию привлекли к ответственности за непредоставление инвалидной коляски ребенку в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 11:32 Фото: pexels
30 января 2025 года пресс-служба Главной транспортной прокуратуры Казахстана заявила о привлечении к ответственности авиакомпании, которая не предоставила инвалидную коляску ребенку, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел еще 3 ноября 2024 года.

Согласно данным ведомства, по прилету рейса Санкт-Петербург – Астана авиакомпания не предоставила услугу по обслуживанию несовершеннолетнего пассажира с ограниченными возможностями.

"После длительного ожидания отец пассажира был вынужден самостоятельно вынести ребенка из салона самолета", – говорится в публикации прокуратуры.

Как оказалось, причиной несвоевременного обслуживания стало неверное сообщение сотрудников авиакомпании о необходимости кресла-коляски.

Авиационная транспортная прокуратура Астаны отреагировала на нарушение прав пассажира с особыми потребностями.

"По акту прокуратуры за нарушение правил перевозок авиакомпания привлечена к административной ответственности (часть 1 статьи 571 Кодекса об административных правонарушениях РК)".Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры РК

Днем ранее, 29 января 2025 года, в пресс-службе Министерства транспорта Казахстана заявили о хорошей новости для путешественников. Как оказалось, с 20 апреля открываются прямые рейсы из Алматы в Мумбаи.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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