Авиакомпанию наказали за непредоставление инвалидной коляски ребенку в Казахстане

30 января 2025 года пресс-служба Главной транспортной прокуратуры Казахстана заявила о привлечении к ответственности авиакомпании, которая не предоставила инвалидную коляску ребенку, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел еще 3 ноября 2024 года.

Согласно данным ведомства, по прилету рейса Санкт-Петербург – Астана авиакомпания не предоставила услугу по обслуживанию несовершеннолетнего пассажира с ограниченными возможностями.

"После длительного ожидания отец пассажира был вынужден самостоятельно вынести ребенка из салона самолета", – говорится в публикации прокуратуры.

Как оказалось, причиной несвоевременного обслуживания стало неверное сообщение сотрудников авиакомпании о необходимости кресла-коляски.

Авиационная транспортная прокуратура Астаны отреагировала на нарушение прав пассажира с особыми потребностями.

"По акту прокуратуры за нарушение правил перевозок авиакомпания привлечена к административной ответственности (часть 1 статьи 571 Кодекса об административных правонарушениях РК)". Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры РК

Днем ранее, 29 января 2025 года, в пресс-службе Министерства транспорта Казахстана заявили о хорошей новости для путешественников. Как оказалось, с 20 апреля открываются прямые рейсы из Алматы в Мумбаи.