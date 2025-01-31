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События

Новость об опасной бактерии в курице из Казахстана удалена с сайта Россельхознадзора

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 13:07 Фото: unsplash
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) сегодня, 31 января 2025 года, удалила со своего сайта новость о выявлении опасной бактерии – листерии – в мясе птицы, ввозимом в Россию из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

При переходе на новость, опубликованную на сайте Россельхознадзора 29 января, появляется ошибка 404, а также надпись:

"Страница не найдена. Данная страница была удалена или не существует. Вернитесь на главную и попробуйте еще раз".

Ранее в Комитете ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана заявили, что не получили "от Россельхознадзора информацию с подтверждающими результатами лабораторных исследований" после выявления листерии в птицеводческой продукции из РК. При этом для выяснения причин возникновения данной ситуации Акмолинской областной территориальной инспекцией комитета "будет осуществлена проверка предприятия и проведен отбор проб продукции для проведения лабораторных исследований".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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