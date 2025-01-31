В России нашли опасную бактерию в курице из Казахстана: Минсельхоз сделал заявление

Фото: pixabay

В Комитете ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана сегодня, 31 января 2025 года, сделали заявление касательно ситуации с выявлением опасной бактерии – листерии – в мясе птицы, ввозимом из РК в Россию, сообщает Zakon.kz.

29 января Россельхознадзор опубликовал информацию о введении усиленного лабораторного контроля в отношении ТОО "Макинская птицефабрика" в связи с выявлением в птицеводческой продукции листерии. "При усиленном лабораторном контроле подконтрольные товары, произведенные предприятием, могут перемещаться с территории одного государства-члена на территории других государств-членов ЕАЭС, но каждая партия должна при этом подвергаться отбору проб для последующего лабораторного контроля. На данный момент комитет не получил от Россельхознадзора информацию с подтверждающими результатами лабораторных исследований". Пресс-служба Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Согласно положению ЕАЭС №94, уполномоченные органы обязаны информировать всех заинтересованных лиц о выявленных нарушениях в течение 10 рабочих дней. "Для выяснения причин возникновения данной ситуации Акмолинской областной территориальной инспекцией КВКН будет осуществлена проверка предприятия и проведен отбор проб продукции для проведения лабораторных исследований". Пресс-служба Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК 30 января 2025 года Министерство сельского хозяйства Казахстана обратилось к животноводам страны с важной информацией. Их предупредили о сложном месяце, к которому призвали подготовиться.

Поделиться новостью