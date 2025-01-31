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Общество

В России нашли опасную бактерию в курице из Казахстана: Минсельхоз сделал заявление

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 10:40 Фото: pixabay
В Комитете ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана сегодня, 31 января 2025 года, сделали заявление касательно ситуации с выявлением опасной бактерии – листерии – в мясе птицы, ввозимом из РК в Россию, сообщает Zakon.kz.

29 января Россельхознадзор опубликовал информацию о введении усиленного лабораторного контроля в отношении ТОО "Макинская птицефабрика" в связи с выявлением в птицеводческой продукции листерии.

"При усиленном лабораторном контроле подконтрольные товары, произведенные предприятием, могут перемещаться с территории одного государства-члена на территории других государств-членов ЕАЭС, но каждая партия должна при этом подвергаться отбору проб для последующего лабораторного контроля. На данный момент комитет не получил от Россельхознадзора информацию с подтверждающими результатами лабораторных исследований".Пресс-служба Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК

Согласно положению ЕАЭС №94, уполномоченные органы обязаны информировать всех заинтересованных лиц о выявленных нарушениях в течение 10 рабочих дней.

"Для выяснения причин возникновения данной ситуации Акмолинской областной территориальной инспекцией КВКН будет осуществлена проверка предприятия и проведен отбор проб продукции для проведения лабораторных исследований".Пресс-служба Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК

30 января 2025 года Министерство сельского хозяйства Казахстана обратилось к животноводам страны с важной информацией. Их предупредили о сложном месяце, к которому призвали подготовиться.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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