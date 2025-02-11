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Общество

В России нашли опасную бактерию в курице из Казахстана: Минсельхоз провел анализ

Мясо курицы, куриное мясо, филе, курица, мясо птицы, мясной отдел, мясной цех, магазин, супермаркет, продукты питания, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 12:30 Фото: Zakon.kz
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 11 февраля 2025 года на брифинге в правительстве рассказал, что они провели дополнительный анализ куриного мяса, в котором якобы была обнаружена опасная бактерия, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, никакой бактерии в казахстанской курице не было.

"Мы наладили нормальные отношения с Министерством сельского хозяйства и Россельхознадзором. Информация, которую они удалили из СМИ, не подтвердилась – это правда. Мы сейчас сами проверили на всякий случай, взяли анализы. Вчера результаты вышли, все отрицательно, никаких вопросов нету. Как экспортируют, так и экспортируют. Но на всякий случай усилен контроль со стороны России именно по маркетинговой цифровой рынке. Но здесь, наверное, и конкуренция, и другие вопросы. Но в целом работа идет, экспортируем, проблем нет", – озвучил Айдарбек Сапаров.

Глава МСХ считает, что это могла быть техническая ошибка.

29 января Россельхознадзор опубликовал информацию о введении усиленного лабораторного контроля в отношении ТОО "Макинская птицефабрика" в связи с выявлением в птицеводческой продукции листерии. Позже Минсельхоз сделал заявление.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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