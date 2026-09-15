Информацию о задержании в ресторане Алматы нетрезвого прокурора прокомментировали в полиции

В соцсетях 15 сентября 2026 года появилась информация о том, что сотрудник прокуратуры из Алматинской области был задержан в увеселительном заведении Алматы за нарушение общественного порядка, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, инцидент произошел 5 сентября 2026 года.

"Старший прокурор прокуратуры Енбекшиказахского района С., находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил общественный порядок в увеселительном заведении "Т." в г. Алматы, а также не подчинился законным требованиям сотрудников полиции, в связи с чем был задержан, доставлен в Алматинский РОП и помещен в ИВС...", – говорится в публикации.

При этом отмечается, что задержанного якобы в итоге отпустили.

Редакция обратилась за комментариями в прокуратуру Алматинской области и полицию города Алматы.

"По данному факту на пульт "102" поступило сообщение о конфликтной ситуации в одном из заведений города. Участники инцидента были доставлены в Управление полиции Алмалинского района. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение", – говорится в комментарии пресс-службы Департамента полиции Алматы.

В прокуратуре на момент выхода материала инцидент не прокомментировали.

Между тем в Карагандинской области наказали председателя маслихата за то, что он употреблял электронную сигарету в кабинете во время совещания.