Колонна из 200 автомобилей застряла на трассе в Абайской области

200 автомобилей, 70 из них – грузовые, следуют организованной колонной от Аягоза до села Таскескен по разовым пропускам. Впереди – спецтехника, которая расчищает путь, сообщает Zakon.kz.

Полиция призвала водителей к внимательности на дорогах и необходимости соблюдать дистанцию, следовать указаниям сотрудников полиции.

Кроме того, стало известно, что 31 января 2025 года в 18:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Алматы – Тараз – Шымкент – Кызылорда – Актобе км 59-143 (от села Жанакурылыс до границы Жамбылской области).

Ориентировочное время открытия дороги – 1 февраля 2025 года в 10:00.

Ранее сообщалось, какой будет погода 1 февраля в Казахстане.