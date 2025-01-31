Колонна из 200 автомобилей застряла на трассе в Абайской области
Фото: скриншот видео
200 автомобилей, 70 из них – грузовые, следуют организованной колонной от Аягоза до села Таскескен по разовым пропускам. Впереди – спецтехника, которая расчищает путь, сообщает Zakon.kz.
Полиция призвала водителей к внимательности на дорогах и необходимости соблюдать дистанцию, следовать указаниям сотрудников полиции.
Кроме того, стало известно, что 31 января 2025 года в 18:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Алматы – Тараз – Шымкент – Кызылорда – Актобе км 59-143 (от села Жанакурылыс до границы Жамбылской области).
Ориентировочное время открытия дороги – 1 февраля 2025 года в 10:00.
Ранее сообщалось, какой будет погода 1 февраля в Казахстане.
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