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Общество

Какой будет погода 1 февраля в Казахстане

Какой будет погода 1 февраля в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 17:34 Фото: unsplash
Казахстанские синоптики рассказали, какой погоды ожидать гражданам республики в предстоящую субботу, 1 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", лишь на западе, юге Казахстана под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

"С прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается снег, днем на северо-западе, севере страны пройдут осадки (дождь, снег)... По Казахстану ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра", – следует из распространенного в пятницу прогноза.

Ранее синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать казахстанцам от нового циклона с 1 по 3 февраля 2025 года. О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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