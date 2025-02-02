Похолодание, метель и туман ожидаются в ряде областей Казахстана

В 15 областях Казахстана на 3 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на западе, севере, востоке Улытауской области ожидается низовая метель. На севере, востоке области временами туман. Ветер восточный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидается небольшой снег. На западе, севере, востоке области временами туман. В Караганде ожидается временами туман.

На западе Мангистауской области ожидаются небольшие осадки (преимущественно дождь). На западе, северо-востоке, в центре области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидаются небольшие осадки (преимущественно дождь).

На севере, востоке Актюбинской области сохранятся небольшие осадки (снег, дождь), гололед, туман. В Актобе ночью и утром сохранится туман.

На западе, востоке Атырауской области ожидаются небольшие осадки (снег, дождь), гололед. Ночью и утром на западе, юге, востоке области туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

На севере, юге Алматинской области временами ожидается туман, на дорогах гололедица. Ночью на юго-востоке области сильный мороз 25 градусов. В Алматы ночью и утром ожидается туман, на дорогах гололедица. В Конаеве ночью и утром туман, на дорогах гололедица.

На севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер восточный, утром и днем на востоке, в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде ожидается ветер восточный, днем порывы 15 м/с.

На западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается ночью небольшой снег, днем небольшие осадки (снег, дождь). На западе, юге, востоке области ожидаются низовая метель, туман, гололед.

Ночью на севере, востоке, в центре Абайской области ожидаются снег, низовая метель. Днем в Аягозском районе низовая метель. Ночью и утром на западе, севере, юге области туман. Ветер северо-восточный, днем в Аягозском районе порывы 15-20 м/с.

На западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, на западе области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается туман.

Ночью в Павлодарской области ожидается небольшой снег, низовая метель, гололед, днем на севере, востоке области небольшие осадки (снег, дождь), низовая метель, гололед. На севере, востоке области ожидается туман. В Павлодаре ночью ожидаются небольшой снег, низовая метель, гололед.

На востоке, в центре Костанайской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед. На западе, юге области туман.

На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. На горных перевалах области низовая метель. Ветер восточный, на горных перевалах области 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

Ночью на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), днем на западе, севере области ожидаются осадки (дождь, снег). На западе, севере, юге области ожидаются гололед, туман. В Уральске днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, туман.

Ранее сообщалось, какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 3 по 5 февраля.