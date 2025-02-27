После провальной попытки скрыться в Узбекистане экс-замакима Актау вернули в Казахстан

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) заявило о том, что экс-заместителя акима Актау Тимура Садвакасова, задержанного в Узбекистане, доставили в Казахстан. Его подозревают в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки должностным лицам в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно материалам дела, в июле 2023 года Тимур Садвакасов и адвокат Курманбаев С.Н., используя свои связи среди должностных лиц, предложили решить вопрос о начале досудебного расследования против бизнес-партнеров Долгалева В.И.

Для разрешения указанного вопроса достигнута договоренность о передаче Садвакасову Т.Х. и Курманбаеву С.Н. незаконного вознаграждения в сумме 225 млн тенге.

Однако, получив первую часть предлагаемой взятки в размере 90 млн тенге, последние лица присвоили эти средства и принятые обязательства не исполнили.

В последующем Садвакасов, опасаясь привлечения к установленной ответственности, скрылся от суда.

После незаконного пересечения государственной границы его задержала Пограничная служба Узбекистана. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного въезда.

25 февраля 2025 года на КПП "Капланбек" Туркестанской области Садвакасова передали сотрудникам АФМ, после чего он водворен в следственный изолятор Шымкента.

"В ближайшее время он будет этапирован в следственный изолятор Павлодара. Дальнейшее рассмотрение дела будет осуществляться Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Павлодарской области". Пресс-служба АФМ РК

7 февраля мы писали, что Садвакасова объявили в розыск по инициативе Департамента экономических расследований по СКО. Информация появилась на сайте органов правовой статистики и специальных учетов.

Уже 17 февраля стало известно, что беглого чиновника задержали в Узбекистане. Заместителем акима Актау Тимур Садвакасов был назначен 18 февраля 2019 года.