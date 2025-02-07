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События

Главный имам Астаны пошел в суд после заявлений, что он живет во дворце

Главный имам Астаны пошел в суд после клеветы о дворце, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 14:54 Фото: muslim.kz
В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны рассмотрели дело по факту клеветы в социальных сетях в адрес главного имама города, сообщает Zakon.kz.

По информации суда столицы, правонарушитель выложил в соцсети видео, где показал особняк, заявив, что он строился на пожертвования населения и принадлежит главному имаму Астаны.

"Тем самым распространил в социальных сетях заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство, подрывающие репутацию другого лица. В ходе судебного заседания правонарушитель полностью признал свою вину и пояснил, что кому принадлежит дом, на какие средства строился ему неизвестно, видео выложил для просмотра и раскаивается", – сообщили в суде.

Потерпевший просил суд наказать нарушителя по закону, так как он распространил ложные сведения, порочащие его честь и достоинство, подрывающие репутацию.

"Факт правонарушения подтверждается материалами дела, протоколом об адмправонарушении, видеозаписью и заявлением потерпевшего", – отметили в суде.

Постановлением суда мужчина признан виновным в клевете и ему назначен штраф в размере 180 МРП (707 760 тенге).

Постановление не вступило в законную силу.

3 февраля 2025 года в социальных сетях распространили видео, на котором запечатлен дворец, якобы принадлежащий главному имаму Астаны Ерболату Жусупову и республиканской мечети "Әзірет Сұлтан". Жусупов опроверг эту информацию.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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