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Общество

Правда ли, что главный имам Астаны живет во дворце – ответ Ерболата Жусупова

Правда ли, что главный имам Астаны живет во дворце – ответ Ерболата Жусупова, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 17:59 Фото: Instagram/erbolat.jusupov
Накануне, 3 февраля 2025 года, в социальных сетях распространили видео, на котором запечатлен дворец, якобы принадлежащий главному имаму Астаны и республиканской мечети "Әзірет Сұлтан". Как на это отреагировал Ерболат Жусупов – в материале Zakon.kz.

По словам автора ролика, дворец построен на деньги, собранные с благотворительности по пятницам.

Сегодня Ерболат Жусупов опроверг, что дворец принадлежит ему.

"В социальных сетях участились случаи распространения ложных обвинений в адрес наших учителей, имамов и деятелей духовной сферы. Если говорить языком Корана, несправедливость по отношению к другому человеку, угнетение и нарушение его прав – это великий грех, ведущий к страданиям как в этом мире, так и в загробной жизни", – заявил главный имам Астаны 4 февраля.

Также в видеообращении, опубликованном в Instagram Ерболата Жусупова, выступил столичный предприниматель Нурлан Лесбекулы.

"В соцсетях говорят, что этот дом принадлежит главному имаму. Это фейковая информация. Этот дом принадлежит мне... В нем я проживаю уже 15 лет. Построил его сам", – заявил бизнесмен.

16 января 2025 года Духовное управление мусульман (ДУМК) Казахстана опубликовало заявление по поводу квадроберов.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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