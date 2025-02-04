Правда ли, что главный имам Астаны живет во дворце – ответ Ерболата Жусупова

Фото: Instagram/erbolat.jusupov

Накануне, 3 февраля 2025 года, в социальных сетях распространили видео, на котором запечатлен дворец, якобы принадлежащий главному имаму Астаны и республиканской мечети "Әзірет Сұлтан". Как на это отреагировал Ерболат Жусупов – в материале Zakon.kz.

По словам автора ролика, дворец построен на деньги, собранные с благотворительности по пятницам. Сегодня Ерболат Жусупов опроверг, что дворец принадлежит ему. "В социальных сетях участились случаи распространения ложных обвинений в адрес наших учителей, имамов и деятелей духовной сферы. Если говорить языком Корана, несправедливость по отношению к другому человеку, угнетение и нарушение его прав – это великий грех, ведущий к страданиям как в этом мире, так и в загробной жизни", – заявил главный имам Астаны 4 февраля. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ерболат Жусупов (@erbolat.jusupov) Также в видеообращении, опубликованном в Instagram Ерболата Жусупова, выступил столичный предприниматель Нурлан Лесбекулы. "В соцсетях говорят, что этот дом принадлежит главному имаму. Это фейковая информация. Этот дом принадлежит мне... В нем я проживаю уже 15 лет. Построил его сам", – заявил бизнесмен. 16 января 2025 года Духовное управление мусульман (ДУМК) Казахстана опубликовало заявление по поводу квадроберов.

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