Касым-Жомарт Токаев бизнесменам: Я всех вас лично знаю

Касым-Жомарт Токаев 7 февраля 2025 года поблагодарил всех предпринимателей, оказавших финансовую помощь во время борьбы с последствиями паводков, сообщает Zakon.kz.

На встрече с отечественными бизнесменами глава государства выразил им признательность за взносы в Фонд "Қазақстан халқына", которые идут на решение насущных социальных задач, прежде всего, в здравоохранении и образовании.

"Сегодня состоялся открытый и плодотворный диалог. В завершение хочу повторить: государство всегда будет поддерживать добросовестных предпринимателей, которые вкладывают средства в производство, создают постоянные рабочие места. Я всех вас лично знаю. Вижу, что за последние три года взаимодействие и взаимопонимание между государством и бизнесом заметно укрепились. Ценю вашу патриотическую позицию, желание принести пользу государству. Мы все вступили на путь реформ", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, то, что делается в стране в политической, социально-экономической сферах, не имеет прецедентов в нашем регионе.

"Эти реформы были бы невозможны без поддержки народа. Хочу особо отметить, что бизнес-сообщество в основном поддержало нашу стратегию, направленную на укрепление экономического потенциала Казахстана. Стою на принципиальной позиции – государство в лице правительства и правоохранительных органов ни в коем случае не должно препятствовать законной деятельности предпринимателей", – резюмировал Токаев.

На встрече присутствовали и выступили президент ТОО "Группа компаний Resmi", АО "RG Brands" Кайрат Мажибаев, председатель совета директоров ТОО "Казахмыс Холдинг" Эдуард Огай, главный исполнительный директор InDrive Арсен Томский, генеральный директор ТОО AUDACIA Express Бакытбек Кадиров, председатель правления АО "Народный Банк Казахстана" Умут Шаяхметова, председатель совета директоров холдинга BI-Group Айдын Рахимбаев, совладелец компании "Karazhal Operating", председатель президиума Национальной конфедерации работодателей Paryz Жумабек Жаныкулов, директор ТОО "Евразия инвест" Иван Георгиади, генеральный директор ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" Сергей Барон, председатель президиума НПП "Атамекен" Раимбек Баталов.

Своими мнениями также поделились председатель правления Freedom Holding Corp Тимур Турлов, президент ЦАРКА Олжас Сатиев, директор ТОО "ЭлтексАлатау" Нурлан Жанибеков, член наблюдательного совета ТОО "Aq Niet Group" Нуржан Ниязалиев, председатель Ассоциации предприятий оборонно-промышленного комплекса Казахстана Айбек Барысов.

Отметим, что на этом же мероприятии Касым-Жомарт Токаев высказался о предложении изменить НДС. По его словам, ставка по НДС должна быть дифференцированная.