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События

30 гектаров разрушенной земли: на востоке Казахстана ради золота изменили русло реки

техника, скалы, камни, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 09:40 Фото: pexels
В Восточно-Казахстанской области пресекли незаконную добычу золота, сообщает Zakon.kz.

Известно, что операцию провели сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Восточно-Казахстанской области (ВКО) совместно с Департаментом Комитета национальной безопасности (ДКНБ) и специализированной природоохранной прокуратурой.

Как уточнили в пресс-службе АФМ 28 июля 2026 года, группа лиц без необходимых разрешений добывала золото в Маркакольском районе, недалеко от села Акбулак.

По данным следствия, незаконная деятельность нанесла серьезный ущерб окружающей среде.

"На площади около 30 гектаров был уничтожен плодородный слой почвы, нарушен естественный рельеф местности, а также изменено русло реки. Для добычи и переработки золотосодержащей руды использовались тяжелая техника и промышленные комплексы. К работам привлекли более 30 человек, в том числе граждан Китая".Пресс-служба АФМ РК

Также известно, что во время обысков правоохранители изъяли шесть 40-тонных самосвалов, четыре гусеничных экскаватора, фронтальный погрузчик, а также два промышленных комплекса для добычи и промывки золотосодержащей руды.

В настоящее время расследование продолжается.

Иная информация в интересах следствия не разглашается в соответствии со статьей 201 УПК РК.

К сожалению, это не первый случай, когда в стране добывают полезные ископаемые любой ценой. 21 июля 2026 года в АФМ рассказывали, что крупную реку Казахстана превратили в карьер ради песка на 719 млн тенге. Подробности можно узнать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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