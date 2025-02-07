#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
515.31
533.96
5.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
515.31
533.96
5.3
Общество

Низовая метель, небольшой снег и туман: прогноз погоды в Казахстане на 8 февраля

Снег, снегопад, зима, ветер, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 17:23 Фото: pexels
Синоптики рассказали, что северный антициклон по-прежнему будет определять погоду на большей части Казахстана в предстоящую субботу, 8 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим, по данным РГП "Казгидромет", на большей части страны ожидается погода преимущественно без осадков.

"На севере, юге, в центре страны с прохождением фронтальных разделов прогнозируется небольшой снег", – говорится в прогнозе.

Также синоптики проинформировали, что по Казахстану ожидаются туман, усиление ветра, на северо-западе, в центре – низовая метель, на юге – гололед.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 17:23
Резкие перепады температуры от +15 до -35 и снегопады: прогноз погоды на февраль в Казахстане
, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 17:23

Ранее в РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 8-10 февраля 2025 года. Из него следует, что на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
"Сдавала" квартиры в элитных ЖК: аферу с недвижимостью раскрыли в Алматы
Общество
18:03, Сегодня
"Сдавала" квартиры в элитных ЖК: аферу с недвижимостью раскрыли в Алматы
"Легче принять участие в конкурсе красоты": мать шестерых детей рассмешила Казнет историей про "Күміс алқа"
Общество
17:50, Сегодня
"Легче принять участие в конкурсе красоты": мать шестерых детей рассмешила Казнет историей про "Күміс алқа"
Заявление по Программе рефинансирования ипотечных займов сделали в АРРФР
Общество
17:35, Сегодня
Заявление по Программе рефинансирования ипотечных займов сделали в АРРФР
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: