Низовая метель, небольшой снег и туман: прогноз погоды в Казахстане на 8 февраля

Синоптики рассказали, что северный антициклон по-прежнему будет определять погоду на большей части Казахстана в предстоящую субботу, 8 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим, по данным РГП "Казгидромет", на большей части страны ожидается погода преимущественно без осадков.

"На севере, юге, в центре страны с прохождением фронтальных разделов прогнозируется небольшой снег", – говорится в прогнозе.

Также синоптики проинформировали, что по Казахстану ожидаются туман, усиление ветра, на северо-западе, в центре – низовая метель, на юге – гололед.

Ранее в РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 8-10 февраля 2025 года. Из него следует, что на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода.