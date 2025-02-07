Низовая метель, небольшой снег и туман: прогноз погоды в Казахстане на 8 февраля
Фото: pexels
Синоптики рассказали, что северный антициклон по-прежнему будет определять погоду на большей части Казахстана в предстоящую субботу, 8 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.
В связи с этим, по данным РГП "Казгидромет", на большей части страны ожидается погода преимущественно без осадков.
"На севере, юге, в центре страны с прохождением фронтальных разделов прогнозируется небольшой снег", – говорится в прогнозе.
Также синоптики проинформировали, что по Казахстану ожидаются туман, усиление ветра, на северо-западе, в центре – низовая метель, на юге – гололед.
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Ранее в РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 8-10 февраля 2025 года. Из него следует, что на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода.
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