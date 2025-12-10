Касым-Жомарт Токаев посетит Ашхабад

Акорда рассказала о планах президента Касым-Жомарта Токаева на текущей неделе, сообщает Zakon.kz.

Так, глава государства 11-12 декабря посетит Ашхабад, где примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

24 ноября 2025 года президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил Казахстан с государственным визитом. Во время переговоров президенты обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки и наметили приоритеты дальнейшего взаимодействия.