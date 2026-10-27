Астанчанин обогатился на 82 млн тенге, выдавая незаконные займы под бешеные проценты

В Астане предпринимателя осудили за незаконную выдачу займов под залог имущества. Мужчина работал без лицензии и получил незаконный доход в размере 82,9 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 27 октября 2026 года в Межрайонном суде по уголовным делам столицы, астанчанин К. с июня 2021 года открыл пункт выдачи денежных займов под залог движимого имущества.

При этом обязательную лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности мужчина получать не стал.

"Для придания деятельности видимости законности с клиентами заключались договоры комиссии, хотя фактически предоставлялись займы под залог имущества с начислением процентов от 0,2% до 0,8% в день. При просрочке ставки удваивались", – говорится в сообщении суда.

Для проведения сделок и учета финансовых операций нелегал использовал специальную систему "Smart Lombard". За все время работы через банковские счета подсудимого прошло более 339 млн тенге, а его чистый незаконный доход превысил 82,9 млн тенге.

Вина мужчины полностью подтвердилась банковскими выписками, заключениями экспертов и его собственными признательными показаниями. Подсудимый раскаялся в содеянном и не стал оспаривать обстоятельства дела.

Суд признал предприимчивого астанчанина виновным по пункту 2 части 2 статьи 214 УК РК "Незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере" и приговорил его к двум годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Однако с применением закона "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции РК" срок наказания был сокращен наполовину – до одного года лишения свободы. Кроме того, суд конфисковал 3,2 млн тенге, находившихся на банковских счетах осужденного.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

2 октября 2026 года в АРРФР рассказали, как действовать заемщикам, если микрофинансовая организация приостановила работу. При этом в агентстве подчеркнули, что прекращение деятельности МФО не означает аннулирование микрокредита.