Снегопад и дождь надвигаются на Казахстан
Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода по республике в предстоящий вторник, 11 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, под влиянием поля высокого давления на западе, северо-западе, юге, востоке, в центре Казахстана ожидается погода без осадков.
"С прохождением фронтальных разделов на юге, юго-западе ожидаются осадки (снег, дождь), на севере страны прогнозируется небольшой снег, ночью в горах Туркестанской области ожидается сильный снег".РГП "Казгидромет"
Также сообщается, что по республике ожидается туман, на севере, юге, востоке – усиление ветра, на севере, востоке – низовая метель, на севере, юге, юго-западе – гололед.
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Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 11-13 февраля 2025 года. Из него следовало, что на большей части страны ожидается неустойчивая погода.
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