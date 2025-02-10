Снегопад и дождь надвигаются на Казахстан

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода по республике в предстоящий вторник, 11 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, под влиянием поля высокого давления на западе, северо-западе, юге, востоке, в центре Казахстана ожидается погода без осадков.

"С прохождением фронтальных разделов на юге, юго-западе ожидаются осадки (снег, дождь), на севере страны прогнозируется небольшой снег, ночью в горах Туркестанской области ожидается сильный снег". РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что по республике ожидается туман, на севере, юге, востоке – усиление ветра, на севере, востоке – низовая метель, на севере, юге, юго-западе – гололед.

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Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 11-13 февраля 2025 года. Из него следовало, что на большей части страны ожидается неустойчивая погода.