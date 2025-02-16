От -11° до +11°: синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни

Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента в период с 16 по 18 февраля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Астана

16 февраля: переменная облачность, временами небольшой снег. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°, днем -5-7°.

17 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°, днем -3-5°.

18 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -9-11°, днем -3-5°.

Алматы

16 февраля: переменная облачность, в конце дня осадки (преимущественно снег). Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°, днем 0+2°.

17 февраля: переменная облачность, ночью и утром снег. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°, днем 0+2°.

18 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°, днем 0+2°.

Шымкент

16 февраля: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем +2+4°.

17 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем +8+10°.

18 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°, днем +9+11°.

Ранее сообщалось, что в девяти областях Казахстана на 16 февраля объявили штормовое предупреждение.