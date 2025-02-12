Метель, дождь и ветер до 30 м/с: штормовое предупреждение объявили в РК

В 16 областях Казахстана на 13 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман.

В центре, на севере Кызылординской области ожидаются туман, гололед. В Кызылорде временами ожидается туман.

На юге Кызылординской области ожидается гололед, на севере, в центре области туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

В Акмолинской области ожидаются небольшой снег, метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, утром и днем на западе, юге, востоке области 23-28 м/с, на востоке области временами порывы 30 м/с и более. В Кокшетау утром и днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед. В Шымкенте временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. В Туркестане ночью и утром ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед.

На западе, севере, юге Актюбинской области ожидается туман. В Актобе временами ожидается туман.

На севере, востоке, в центре Улытауской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, гололед. На юге, востоке области временами туман. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15 -20 м/с. В Жезказгане ожидаются временами небольшой снег, низовая метель, гололед.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, гололед. На юге, востоке области временами туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20, днем на севере области временами 23-28 м/с. В Караганде ожидаются временами небольшой снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с.

Утром и днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, гололед. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер юго-восточный, южный, на западе, севере области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

На юге, в центре Абайской области ожидаются снег, метель, гололед. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Семее ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, утром и днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, в центре Мангистауской области ожидается на дорогах гололедица. В Актау ночью и утром на дорогах гололедица.

Днем в Павлодарской области ожидаются снег, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Павлодаре днем ожидаются снег, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23 м/с.

Ночью на юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, днем в горных районах области снег, гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

Ночью и утром на востоке, в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер западный, на востоке области порывы 15-20 м/с.

Ранее казахстанские синоптики дали прогноз погоды на четверг.