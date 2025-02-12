#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.31
520.11
5.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.31
520.11
5.33
События

Метель, дождь и ветер до 30 м/с: штормовое предупреждение объявили в РК

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 20:02 Фото: pixabay
В 16 областях Казахстана на 13 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман.

В центре, на севере Кызылординской области ожидаются туман, гололед. В Кызылорде временами ожидается туман.

На юге Кызылординской области ожидается гололед, на севере, в центре области туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

В Акмолинской области ожидаются небольшой снег, метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, утром и днем на западе, юге, востоке области 23-28 м/с, на востоке области временами порывы 30 м/с и более. В Кокшетау утром и днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед. В Шымкенте временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. В Туркестане ночью и утром ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед.

На западе, севере, юге Актюбинской области ожидается туман. В Актобе временами ожидается туман.

На севере, востоке, в центре Улытауской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, гололед. На юге, востоке области временами туман. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15 -20 м/с. В Жезказгане ожидаются временами небольшой снег, низовая метель, гололед.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, гололед. На юге, востоке области временами туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20, днем на севере области временами 23-28 м/с. В Караганде ожидаются временами небольшой снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с.

Утром и днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, гололед. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер юго-восточный, южный, на западе, севере области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

На юге, в центре Абайской области ожидаются снег, метель, гололед. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Семее ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, утром и днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, в центре Мангистауской области ожидается на дорогах гололедица. В Актау ночью и утром на дорогах гололедица.

Днем в Павлодарской области ожидаются снег, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Павлодаре днем ожидаются снег, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23 м/с.

Ночью на юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, днем в горных районах области снег, гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

Ночью и утром на востоке, в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер западный, на востоке области порывы 15-20 м/с.

Ранее казахстанские синоптики дали прогноз погоды на четверг.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
От дождя до снега: казахстанские синоптики дали прогноз погоды на четверг
События
18:12, Сегодня
От дождя до снега: казахстанские синоптики дали прогноз погоды на четверг
На крупнейшем водохранилище Казахстана "распустились" ледяные цветы
События
17:32, Сегодня
На крупнейшем водохранилище Казахстана "распустились" ледяные цветы
В Алматы на капитальный ремонт закрывают школу-гимназию №30
События
17:07, Сегодня
В Алматы на капитальный ремонт закрывают школу-гимназию №30
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: