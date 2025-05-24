Черный пакет на КПП в Алматинской области вызвал вопросы: что скрывал водитель

Сувенирные "доллары" пытались передать в колонию Алматинской области. В пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) Министерства внутренних дел (МВД) озвучили Zakon.kz подробности.

Так, сотрудники учреждения №57 ДУИС по Алматинской области и области Жетысу пресекли попытку проноса на территорию колонии запрещенных предметов.

Инцидент произошел еще 14 мая 2025 года на контрольно-пропускном пункте (КПП) учреждения.

В ходе досмотра грузового автомобиля, прибывшего на территорию колонии, сотрудники обнаружили подозрительный черный пакет.

"При вскрытии внутри находились игральные карты 16 шт, долларовые купюры с маркировкой "сувенирная продукция" в количестве 200 шт., емкость 25 мл. с белым порошком без запаха, а также иные предметы, запрещенные к передаче. Назначена судебно-химическая экспертиза", – сказано в сообщении.

Как выяснилось, водитель транспортного средства получил данный пакет от жителя Алматинской области.

"По данному факту была вызвана следственно-оперативная группа", – говорится в заключительной части.

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