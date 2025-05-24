Черный пакет на КПП в Алматинской области вызвал вопросы: что скрывал водитель
Так, сотрудники учреждения №57 ДУИС по Алматинской области и области Жетысу пресекли попытку проноса на территорию колонии запрещенных предметов.
Инцидент произошел еще 14 мая 2025 года на контрольно-пропускном пункте (КПП) учреждения.
В ходе досмотра грузового автомобиля, прибывшего на территорию колонии, сотрудники обнаружили подозрительный черный пакет.
"При вскрытии внутри находились игральные карты 16 шт, долларовые купюры с маркировкой "сувенирная продукция" в количестве 200 шт., емкость 25 мл. с белым порошком без запаха, а также иные предметы, запрещенные к передаче. Назначена судебно-химическая экспертиза", – сказано в сообщении.
Как выяснилось, водитель транспортного средства получил данный пакет от жителя Алматинской области.
"По данному факту была вызвана следственно-оперативная группа", – говорится в заключительной части.
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