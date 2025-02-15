Глава Антикора о коррупции в Казахстане: Это не традиция

Председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Асхат Жумагали заявил о необходимости комплексного подхода в борьбе с коррупцией, отметив, что проблема связана не с традициями, сообщает Zakon.kz.

Об этом он сообщил в интервью программе "Уәде" на телеканале Jibek Joly.

"Коррупция – это преступление, а не традиция. В каждом преступлении есть мотив, в коррупционных схемах это, как правило, корыстные интересы. Наша задача – выстроить системный подход, воспитывать правовую грамотность и распространять принципы добропорядочности, тем самым укрепляя антикоррупционный иммунитет", – подчеркнул Жумагали.

По его словам, в антикоррупционную деятельность вовлечены не только профильные ведомства, но и другие государственные органы, включая Министерство культуры. Важную роль в борьбе с коррупцией он отводит идеологии, снижению правового нигилизма и формированию общественного неприятия подобных преступлений.

Глава агентства также отметил, что в Казахстане действуют жесткие меры наказания за коррупционные преступления.

"Чиновник, осужденный за получение взятки в особо крупном размере, может получить до 15 лет лишения свободы. Кроме того, такие лица не имеют права на условно-досрочное освобождение и навсегда лишаются возможности работать в госслужбе и квази-государственном секторе", – добавил он.

Жумагали сообщил, что Казахстан рассматривает возможность криминализации обещания и предложения взятки в соответствии с международными стандартами. По его мнению, это станет дополнительным сдерживающим фактором.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день дела о коррупции не могут быть прекращены до суда – окончательное решение принимает только судебная инстанция.

Ранее стало известно, что страны СНГ договорились сообща бороться с коррупцией.