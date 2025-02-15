Штормовое предупреждение объявили в девяти областях Казахстана

В девяти областях Казахстана на 16 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, днем на юге области осадки (дождь, снег), гололед, в горных районах области снег, низовая метель. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман, днем осадки (дождь, снег), гололед.

На севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами туман.

Ночью на севере Улытауской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Днем на дорогах гололедица, туман. В Жезказгане днем на дорогах гололедица.

Ночью на западе, севере, юге Атырауской области ожидаются осадки (преимущественно снег), днем осадки (дождь, снег). На западе, севере, юге области гололед. Ветер южный, юго-западный, днем на севере, востоке области 15-20 м/с. В Атырау утром и днем осадки (дождь, снег), гололед.

Ночью на западе, востоке, в центре Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель, днем на западе области небольшой снег, низовая метель. На дорогах гололедица, туман. В Караганде на дорогах гололедица. Туман.

В Западно-Казахстанской области ожидаются осадки (преимущественно снег), гололед, метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Уральске осадки (преимущественно снег), гололед, метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на западе, в центре области 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

Утром и днем на западе, севере Костанайской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На востоке, юге области туман. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, туман. В Шымкенте утром и днем осадки (дождь, снег), гололед, туман. В Туркестане утром и днем ожидается туман.

Ранее сообщалось, какая погода ждет казахстанцев в воскресенье.