Штормовое предупреждение объявили на воскресенье в девяти областях Казахстана

В девяти областях Казахстана на 17 ноября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере Атырауской области ожидается туман.

Ночью на западе Актюбинской области ожидается гололед. Ночью и утром на востоке области ожидается туман.

Ночью на западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, ночью на западе области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-18 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололед.

Ночью и утром на востоке, юге Карагандинской области ожидается туман.

На западе, севере, в центре Улытауской области ожидается туман. В Жезказгане ночью и утром ожидается туман.

Ночью на севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде ночью ожидается туман.

На севере, в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

Ранее прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 17 ноября 2024 года опубликовали синоптики.