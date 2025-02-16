Стало известно, переедет ли Алматинский зоопарк в другой город

Управление культуры г. Алматы прокомментировало информацию о возможном переезде Алматинского зоопарка, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что зверинец продолжает свою работу на прежнем месте, переезд в другой город не планируется.





"В рамках плана развития территории города Алматы предусмотрены модернизация и реконструкция зоопарка в соответствии с международными стандартами по зоогеографическому принципу. В текущем году планируется объявить конкурс на разработку проектно-сметной документации. Реконструкция будет осуществляться поэтапно до 2028 года". Управление культуры г. Алматы

Как уточняется, работы, проводимые в рамках планируемой реконструкции зоопарка, позволят значительно улучшить условия содержания животных и повысить комфортность пребывания посетителей.

Ранее в Алматинском зоопарке прошли очередные учения по поимке "сбежавшего" животного. Это важная часть работы сотрудников – они регулярно отрабатывают алгоритм действий на случай реального побега.