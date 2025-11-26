#АЭС в Казахстане
События

Алматинский зоопарк хотят сделать ближе к природе

реконструкция зоопарка, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 18:09 Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Замакима города Алматы Бейбут Шаханов подробно рассказал о планах по модернизации Алматинского зоопарка, сообщает Zakon.kz.

По его словам, зоопарк является уникальным объектом, и его посещаемость ежегодно растет. Замакима отметил, что нынешнее состояние вольеров, прилегающих территорий и инженерной инфраструктуры существенно устарело и не позволяет обеспечивать качественный сервис посетителям. Кроме того, существующие вольеры не соответствуют современным мировым стандартам содержания животных.

"Во всем мире зоопарки переходят к более комфортным и приближенным к природным условиям содержания животных, и мы также движемся в этом направлении", – подчеркнул Бейбут Шаханов.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Как уточняется, одним из ключевых этапов подготовки к реконструкции является выкуп прилегающих земельных участков. Это необходимо для полного обновления инфраструктуры, создания современных естественных зон для содержания животных и расширения парковочной территории. Сегодня зоопарк сталкивается с проблемами затрудненного подъезда и пробок, что создает неудобства для посетителей.

"Мы планируем полностью обновить инфраструктуру и улучшить условия содержания животных. Кроме того, необходимо расширить парковочную зону и решить проблему сложного подъезда", – отметил заместитель акима.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Работы по проекту уже ведутся. В следующем году планируется завершить разработку проектно-сметной документации. После полного выкупа земельных участков город приступит к масштабной реконструкции зоопарка.

Ранее сообщалось, что любимица зоопарка Алматы отметила 8-летие.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
