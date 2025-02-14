Сети, ружье и погоня: поимку "сбежавшего" животного показал Алматинский зоопарк

Фото: скриншот видео

В Алматинском зоопарке прошли очередные учения по поимке "сбежавшего" животного. Это важная часть работы сотрудников – они регулярно отрабатывают алгоритм действий на случай реального побега, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники зоопарка сняли свою тренировку на видео и опубликовали ролик в Instagram.

"Несмотря на то, что процесс выглядит забавно, он имеет серьезное значение: скорость, слаженность команды и правильность действий могут сыграть ключевую роль в экстренной ситуации. По итогам учений "животное" было успешно поймано, обездвижено и возвращено в вольер. Надеемся, что применять эти навыки в реальных условиях не придется, но мы всегда готовы к любым неожиданностям!" – подписали пост специалисты. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы хайуанаттар бағы / Алматинский зоопарк (@almatyzoo) Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке на аукционе продадут картины, нарисованные животными.

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