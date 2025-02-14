#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
497.88
518.59
5.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
497.88
518.59
5.44
События

Сети, ружье и погоня: поимку "сбежавшего" животного показал Алматинский зоопарк

поимка животного в зоопарке Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 19:14 Фото: скриншот видео
В Алматинском зоопарке прошли очередные учения по поимке "сбежавшего" животного. Это важная часть работы сотрудников – они регулярно отрабатывают алгоритм действий на случай реального побега, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники зоопарка сняли свою тренировку на видео и опубликовали ролик в Instagram.


"Несмотря на то, что процесс выглядит забавно, он имеет серьезное значение: скорость, слаженность команды и правильность действий могут сыграть ключевую роль в экстренной ситуации. По итогам учений "животное" было успешно поймано, обездвижено и возвращено в вольер. Надеемся, что применять эти навыки в реальных условиях не придется, но мы всегда готовы к любым неожиданностям!" – подписали пост специалисты.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке на аукционе продадут картины, нарисованные животными.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
От дождя до метели: штормовое предупреждение объявили в РК на субботу
События
20:01, Сегодня
От дождя до метели: штормовое предупреждение объявили в РК на субботу
Вадим Басин: Слухи о Qarmet абсурдны
События
18:49, Сегодня
Вадим Басин: Слухи о Qarmet абсурдны
KASE признала Отбасы банк лидером рынка ESG-облигаций
События
18:46, Сегодня
KASE признала Отбасы банк лидером рынка ESG-облигаций
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: