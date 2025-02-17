Синоптики рассказали, где в Казахстане 18 февраля ожидается снег с метелью

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на предстоящий вторник, 18 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что отрог антициклона обусловит погоду преимущественно без осадков на большей части территории Казахстана.

"И только на северо-западе, севере страны с прохождением атмосферных фронтов ожидается снег с метелью. По республике ожидаются усиление ветра, туман, гололед", – уточнили в РГП "Казгидромет".

Ранее в гидрометцентре рассказали, чего ждать казахстанцам от погоды 18-20 февраля 2025 года. А о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на три дня можете узнать по ссылке.