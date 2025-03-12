Весна спешит на юг Казахстана

Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз погоды по Казахстану на 13, 14 и 15 марта 2025 года. Согласно их данным, на юг страны придет настоящая весна, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи отмечают, что погоду восточной, центральной части страны будет определять антициклон, с чем ожидается погода без осадков.

В то же время западные, северо-западные, северные районы страны будут находиться под влиянием ложбины западного циклона, где пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидается усиление ветра, на дорогах гололедица.

"На юге страны благодаря ложбине южного циклона будет преобладать солнечная и сухая погода, поэтому воздух в этих регионах станет хорошо прогреваться". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по всей стране прогнозируют туманы.

Что касается температуры, то:

на севере страны ожидается повышение температуры воздуха ночью от -10-25° до 0-15°, днем от 0-10° до -2+5°;

на востоке страны от -15-27° до -7-20°, днем от -2-13° до -3+8°,

на западе, юге страны от 0+8° до +10+22°.

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Ранее синоптики в Астане, Алматы и 17 областях Казахстана на 12-18 марта объявили штормовое предупреждение. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.