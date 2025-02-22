Токаев выразил соболезнования родным и близким Дулата Исабекова

22 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким выдающегося писателя и драматурга Дулата Исабекова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной выдающегося писателя и драматурга, Қазақстанның Еңбек Ері, лауреата Государственной премии Дулата Исабекулы Исабекова.

"Дулат Исабекулы, всю свою жизнь посвятивший национальной литературе, был поистине достойной личностью. На протяжении всего творческого пути он неустанно трудился во имя обогащения духовного мира казахского народа и расширения горизонтов национальной прозы. Лучшие драматические произведения, вышедшие из-под его талантливого пера, являются подлинным достоянием мировой сцены, прославляя на международном уровне священное искусство слова. Светлый образ Дулата Исабекулы, оставившего после себя богатое литературное наследие, навсегда сохранится в наших сердцах", – говорится в телеграмме.

21 февраля министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева сообщила о кончине Дулата Исабекова.