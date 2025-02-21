Афера на миллионы тенге: ДТЗПП вывел на чистую воду коуча по тендерам в Талдыкоргане

Суд в Талдыкоргане удовлетворил иск Департамента торговли и защиты прав потребителей по области Жетысу и обязал предпринимателя, проводившего некачественные курсы по заработку на тендерах, возместить ущерб пострадавшим, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 21 февраля в пресс-службе Комитета по защите прав потребителей МТИ РК, разбирательство началось после жалобы одной из потребителей, столкнувшейся с несоответствием условий обучения заявленным требованиям. В ходе проверки выяснилось, что курсы по заработку на госзакупках проходили с нарушениями: официальные договоры не заключались, фискальные чеки не выдавались, а вместо заявленных месячных программ проводилось лишь 3-4 занятия.

По данным ведомства, число пострадавших увеличилось до 18 человек, а сумма ущерба составила 6,6 млн тенге. Среди заявителей – жители областей Жетысу, Алматы, Костаная, а также Астаны.

В ходе судебного процесса предприниматель частично компенсировал потери пяти пострадавшим, однако суд постановил удовлетворить требования в полном объеме.

Дополнительно в ходе разбирательства выяснилось, что ответчик ранее выиграл тендер на ремонт школы, но не выплатил заработную плату строителям. После резонанса в социальных сетях задолженность была погашена.

Комитет по защите прав потребителей напоминает гражданам о необходимости проверки информации о тренерах, заключения официальных договоров и получения фискальных чеков при оплате услуг. В случае сомнений ведомство рекомендует обращаться в уполномоченные органы.

Ранее депутат Динара Наумова на пленарном заседании Мажилиса 19 февраля заявила, что казахстанцы все чаще жалуются на деятельность так называемых коучей-иллюзионистов.

