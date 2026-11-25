В рамках круглого стола "Профессиональный статус медицинских работников: от проблем к практическим решениям" состоялась встреча депутатов Курултая с медработниками Корпоративного фонда "University Medical Center", сообщает Zakon.kz.

В ходе обсуждения Юрий Пя, врач-кардиохирург, академик НАН при президенте РК, председатель правления UMC, оценил важность законопроекта для народа и выразил надежду, что предложения участников будут учтены и реализованы.

Фото: пресс служба партии Әділет

Дана Медеуова, депутат Курултая РК и инициатор законопроекта, поблагодарила руководство UMC и лично Юрия Пя за организацию профессионального диалога, конструктивное взаимодействие и активную позицию. Она отметила актуальность законопроекта в контексте приоритетов развития здравоохранения, обозначенных главой государства, и подчеркнула необходимость сбалансированного подхода к законодательному регулированию профессиональной деятельности медицинских работников, обратив внимание на то, что интересы пациентов должны сочетаться с защитой прав и профессиональных интересов медиков.

"Невозможно построить качественную и безопасную систему здравоохранения без квалифицированных, мотивированных и социально защищенных специалистов". Дана Медеуова

Участники встречи рассмотрели наиболее актуальные вопросы профессиональной деятельности медицинских работников и представили предложения по совершенствованию механизмов правового и социального регулирования.

Фото: пресс служба партии Әділет

О роли профессиональных ассоциаций в проведении экспертизы и разработке клинических протоколов рассказала заместитель председателя правления UMC, врач-кардиолог Махаббат Бекбосынова.

Директор КАД педиатрии UMC Татьяна Иванова-Разумова затронула вопросы правовой защиты медицинских работников, в том числе при неисполнении пациентами своих обязательств и обращении медиков в суд в качестве физических лиц.

Особый акцент сделали на социальных гарантиях и финансовой защите медицинских работников. Заместитель медицинского директора UMC Тимур Капышев озвучил предложения по страхованию жизни и защите специалистов в случае тяжелых травм или заболеваний, приводящих к утрате трудоспособности.

Фото: пресс служба партии Әділет

По итогам круглого стола была согласована резолюция, в которую вошли предложения по совершенствованию правового статуса медицинских работников и условий их профессиональной деятельности. В свою очередь Дана Медеуова сфокусировалась на переходе от обсуждения проблем к выработке механизмов их решения.

"В проекте резолюции будут отражены конкретные предложения с четким разграничением инициатив, которые могут быть включены в законопроект, и тех, для реализации которых потребуются отдельные решения". Дана Медеуова

Такой подход позволит систематизировать предложения, определить необходимые законодательные и организационные меры и обозначить дальнейшие шаги по их реализации.

Фото: пресс служба партии Әділет

Круглый стол стал площадкой для диалога представителей медицинского сообщества и законодательного органа. Главная цель выработанных инициатив – укрепление профессионального статуса, правовой и социальной защищенности медицинских работников как необходимое условие повышения качества и безопасности медицинской помощи в интересах каждого пациента и общества в целом.

Следует отметить, что в ходе всех состоявшихся встреч, посвященных обсуждению нового законопроекта, клиницисты, эксперты и представители профессиональных ассоциаций неоднократно поднимали одни и те же актуальные вопросы и обозначали общие проблемные аспекты. Единство мнений профессионального сообщества свидетельствует о высокой значимости обсуждаемых вопросов и подтверждает назревшую необходимость принятия законопроекта. Все это подкрепляет его актуальность и своевременность для решения существующих проблем в сфере здравоохранения.