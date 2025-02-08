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События

Какая погода ждет казахстанцев 9 февраля

Алматы, зима, частные дома, канатная дорога, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 18:07 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики рассказали, что северный антициклон по-прежнему будет определять погоду на большей части Казахстана в предстоящее воскресенье, 9 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации синоптиков, по всей республике погода ожидается преимущественно без осадков.

"C прохождением фронтальных разделов на севере, востоке страны прогнозируется снег, на юге ожидаются осадки (снег, дождь), в горных районах юга – сильный дождь", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что по РК ожидается туман, усиление ветра, на северо-западе, севере, востоке – низовая метель, на севере, юге – гололед.

Ранее штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана на воскресенье. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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