Из-за сильного бурана в Казахстане ограничили движение на трассах в шести областях
Фото: Zakon.kz
На восьми республиканских автодорогах в шести областях Казахстана 22 февраля введены ограничения движения из-за ухудшения погодных условий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на АО "НК "ҚазАвтоЖол".
Акмолинская область
- Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница РФ (км 856-915, граница СКО – Жаксы).
Актюбинская область
- Актобе – Уральск – граница РФ (км 526-618, граница ЗКО – Кобда).
- Актобе – Уральск – граница РФ (км 618-702, Кобда – Маржанбулак).
- Актобе – Кандыагаш – Доссор – Атырау – граница РФ (км 14-255, Актобе – Карауылкелды).
- Актобе – Кандыагаш – Доссор – Атырау – граница РФ (км 255-337, Карауылкелды – граница Атырауской области).
Атырауская область
- Актобе – Кандыагаш – Доссор – Атырау – граница РФ (км 337-492, граница Актюбинской области – Макат).
- Актобе – Кандыагаш – Доссор – Атырау – граница РФ (км 492-508, Макат – Доссор).
Западно-Казахстанская область
- Актобе – Уральск – граница РФ (км 273-394, Барбастау – Жымпиты).
- Актобе – Уральск – граница РФ (км 394-526, Жымпиты – граница Актюбинской области).
- Уральск – Таскала – граница РФ (км 4-104, Уральск – граница РФ).
Область Жетысу
- Ушарал – Достык – граница КНР (км 84-164, Коктума – станция Достык).
Северо-Казахстанская область
- Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница РФ (км 846-856, граница Акмолинской области – поворот на село Тахтаброт).
Для расчистки трасс задействованы 240 единиц спецтехники и 615 специалистов. Актуальную информацию можно получить в колл-центре по номеру 1403.
Ранее казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по республике в предстоящее воскресенье, 23 февраля.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript