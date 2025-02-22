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События

Из-за сильного бурана в Казахстане ограничили движение на трассах в шести областях

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 22.02.2025 20:04 Фото: Zakon.kz
На восьми республиканских автодорогах в шести областях Казахстана 22 февраля введены ограничения движения из-за ухудшения погодных условий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на АО "НК "ҚазАвтоЖол".

Акмолинская область

  • Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница РФ (км 856-915, граница СКО – Жаксы).

Актюбинская область

  • Актобе – Уральск – граница РФ (км 526-618, граница ЗКО – Кобда).
  • Актобе – Уральск – граница РФ (км 618-702, Кобда – Маржанбулак).
  • Актобе – Кандыагаш – Доссор – Атырау – граница РФ (км 14-255, Актобе – Карауылкелды).
  • Актобе – Кандыагаш – Доссор – Атырау – граница РФ (км 255-337, Карауылкелды – граница Атырауской области).

Атырауская область

  • Актобе – Кандыагаш – Доссор – Атырау – граница РФ (км 337-492, граница Актюбинской области – Макат).
  • Актобе – Кандыагаш – Доссор – Атырау – граница РФ (км 492-508, Макат – Доссор).

Западно-Казахстанская область

  • Актобе – Уральск – граница РФ (км 273-394, Барбастау – Жымпиты).
  • Актобе – Уральск – граница РФ (км 394-526, Жымпиты – граница Актюбинской области).
  • Уральск – Таскала – граница РФ (км 4-104, Уральск – граница РФ).

Область Жетысу

  • Ушарал – Достык – граница КНР (км 84-164, Коктума – станция Достык).

Северо-Казахстанская область

  • Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница РФ (км 846-856, граница Акмолинской области – поворот на село Тахтаброт).

Для расчистки трасс задействованы 240 единиц спецтехники и 615 специалистов. Актуальную информацию можно получить в колл-центре по номеру 1403.

Ранее казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по республике в предстоящее воскресенье, 23 февраля. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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