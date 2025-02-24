Кубок Испании: где смотреть матчи 1/2 финала в Казахстане

Медиасервис MEGOGO является эксклюзивным транслятором в ОТТ-сегменте в Казахстане Кубка Испании – одного из престижнейших футбольных турниров Европы.

В ночь с 25-го на 26 февраля состоится первый полуфинальный матч Кубка Короля. Впервые за последние 11 лет на этой стадии борьбу за трофей продолжат три испанских гранда – Реал, Атлетико и Барселона. Четвертой командой в полуфинале стал Реал Сосьедад. На этой стадии соперники проведут по 2 матча: дома и на выезде.

В Казахстане все события в рамках Кубка Испании покажет медиасервис MEGOGO в подписках "Оптимальная" и "Максимальная". Спортивные трансляции можно просматривать с различных устройств: смартфонов, Smart TV, компьютеров и игровых приставок.

Барселона – Атлетико 26 февраля (01:30 по Астане) Комментатор – Дәулет Сейітбек

Каталонцы и "матрасники" одержали свои путевки в полуфинал благодаря разгромам в предыдущей стадии с одинаковым счетом (5:0) над Валенсией и Хетафе соответственно. Для Барселоны это голевое шоу с "летучими мышами" и вовсе стало историческим, поскольку команде впервые с сезона 2005/06 удалось отметиться на выезде 4 забитыми мячами за 30 минут первого тайма.

Нападающий Ферран Торрес в матче против своего бывшего клуба оформил за 30 минут самый быстрый хет-трик "блаугранас" за последние 16 лет. Последний подобный подвиг принадлежал самому Самуэлю Это'О, он в октябре 2008 года в матче против "Альмерии" настрелял три гола за 28 минут.

Реал Сосьедад – Реал Мадрид 27 февраля (01:30) Комментатор – Есбол Қарағұл

Мадридский Реал не без проблем прошел скромный Леганес в четвертьфинале. Судьбу матча определил драматический гол Гонсало Гарсии на последней минуте компенсированного времени.

Тогда как Реал Сосьедад на домашней арене Аноета решил все вопросы с Осасуной еще в первом тайме. Андер Барренечеа и Браис Мендес обеспечили комфортное преимущество баскам в два мяча, а уже на 35-й минуте гости оказались в меньшинстве из-за удаления защитника Алехандро Катена.

К слову, победителем прошлого розыгрыша Кубка Короля стали баски, но не из Сан-Себастьяна. В финальном матче Атлетик из Бильбао по пенальти одолел Мальорку (1:1, 4:2 пен.). Однако в текущем сезоне владельцы Кубка вылетели еще на стадии 1/8 финала, уступив на домашнем газоне Осасуне со счётом 2:3.

Напомним, MEGOGO также транслирует в Казахстане чемпионат Португалии по футболу и Суперкубок Испании. Кроме того, на медиасервисе доступны рейтинговые спортивные каналы: Setanta Sports, Eurosport и другие.

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