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Спорт

Кубок Испании: где смотреть финальный матч "Барселона" – "Реал" в Казахстане

Где смотреть в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 11:24 Фото: Megogo
Финал Кубка Испании обещает стать главным спортивным событием апреля: в ночь с 26 на 27 апреля (в 01:00 по времени Астаны) на поле выйдут два непримиримых соперника – "Барселона" и "Реал Мадрид".

Это редкое событие: в последний раз команды встречались в финале турнира более 10 лет назад, в 2014 году. Теперь – новая история. И на кону не только титул, но и принципиальное противостояние двух футбольных вселенных.

Обе команды прошли напряженный путь к финалу. "Барселона" уверенно преодолела в полуфинале мадридский "Атлетико", а "Реал" оказался сильнее "Сосьедада". Каталонцы являются рекордсменами Кубка короля, выиграв 31 трофей за всю историю. "Бланкос" торжествовали в турнире 20 раз – они на третьем месте за этим показателем после "Атлетика" из Бильбао, который выиграл 24 Кубка.

Казахстанцы смогут следить за этим историческим матчем в прямом эфире на медиасервисе MEGOGO – эксклюзивном трансляторе Кубка Испании в ОТТ-сегменте. Трансляция будет доступна в подписках "Оптимальная" и "Максимальная". Смотреть можно с любого устройства – через Smart TV, мобильное приложение или сайт. Достаточно зайти в раздел "Спорт" или выбрать матч из списка прямых трансляций.

Начало трансляции – 27 апреля в 01:00 по времени Астаны.

В эту ночь решается не только судьба трофея, но и чье имя останется в истории. Присоединяйтесь к миллионам болельщиков и смотрите финал на MEGOGO.

Напомним, на MEGOGO собран один из самых обширных каталогов зарубежного контента, а также локальных фильмов, сериалов, ТВ и спорта. Медиасервис транслирует в Казахстане чемпионат Португалии по футболу и Суперкубок Испании. Кроме того, на MEGOGO доступны рейтинговые спортивные каналы: Setanta Sports, Eurosport и другие.

Партнерский материал

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Айсулу Омарова
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