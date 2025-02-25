#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
502.89
527.03
5.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
502.89
527.03
5.71
События

За убийство краснокнижного джейрана получили сроки четыре казахстанца

Природа, природа Казахстана, холмы, холмистая местность, река, реки, туризм, ВКО, Восточно-Казахстанская область, лето, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 11:02 Фото: primeminister.kz
Три сотрудника КГУ "Уштобинское лесное хозяйство" со знакомым на служебном транспорте устроили охоту на краснокнижных животных на территории лесного хозяйства. Чем это обернулось для казахстанцев, рассказали Zakon.kz в пресс-службе прокуратуры области Жетысу.

Так, согласно материалам дела, три лесника с гражданским лицом использовали служебный автомобиль УАЗ для охоты на краснокнижного джейрана еще в сентябре 2024 года.

В феврале 2025 года Каратальский районный суд вынес им приговор:

"Все задержанные лица признаны виновными по ст. 337 УК РК (Незаконная охота) и осуждены к трем годам ограничения свободы".

В прошлом джейран был излюбленным объектом охоты. В настоящее время охота на джейрана повсеместно запрещена. Он включен в Красную книгу МСОП как редкое и исчезающее животное.

Также виновные полностью возместили ущерб государству в размере около 7 млн тенге.

Приговор вступил в законную силу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 11:02
Банду дерзких браконьеров поймали в Костанайской области
, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 11:02

19 февраля 2025 года корреспондент Zakon.kz подробно поведал о том, что в Казахстане установлены новые лимиты на охоту на животных и птиц. Читайте по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: