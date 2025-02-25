За убийство краснокнижного джейрана получили сроки четыре казахстанца

Три сотрудника КГУ "Уштобинское лесное хозяйство" со знакомым на служебном транспорте устроили охоту на краснокнижных животных на территории лесного хозяйства. Чем это обернулось для казахстанцев, рассказали Zakon.kz в пресс-службе прокуратуры области Жетысу.

Так, согласно материалам дела, три лесника с гражданским лицом использовали служебный автомобиль УАЗ для охоты на краснокнижного джейрана еще в сентябре 2024 года.

В феврале 2025 года Каратальский районный суд вынес им приговор:

"Все задержанные лица признаны виновными по ст. 337 УК РК (Незаконная охота) и осуждены к трем годам ограничения свободы".

В прошлом джейран был излюбленным объектом охоты. В настоящее время охота на джейрана повсеместно запрещена. Он включен в Красную книгу МСОП как редкое и исчезающее животное.

Также виновные полностью возместили ущерб государству в размере около 7 млн тенге.

Приговор вступил в законную силу.

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