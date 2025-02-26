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События

Сотрудники ЦОНов и медучреждений стали фигурантами масштабного уголовного дела

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись, карта Казахстана, границы , фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 16:25 Фото: gov4c.kz
Прокуратура Карагандинской области расследует незаконную выдачу иностранцам более 700 разрешений на временное проживание, сообщает Zakon.kz.

По информации надзорного органа от 26 февраля 2025 года, деятельность преступной группы пресекли прокуроры совместно с Департаментом КНБ.

"В преступную схему входили сотрудники ЦОНов, медицинских учреждений и так называемые "помогайки". Указанный факт организации незаконной миграции зарегистрирован в КУИ прокуратуры области и направлен в Следственное управление Департамента КНБ для производства досудебного расследования, в настоящее время трое обвиняемых преданы суду", – рассказали в прокуратуре.

Ранее миграционная служба Департамента полиции Западно-Казахстанской области рассказала о 48-летнем мужчине, который сменил личность, чтобы жить на две страны и не платить алименты.

24 февраля в КНБ рассказывали о пресечении деятельности группы лиц, подозреваемых в организации нелегальной миграции, – выдано более 80 разрешений на временное проживание в Казахстане.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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