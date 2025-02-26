Сотрудники ЦОНов и медучреждений стали фигурантами масштабного уголовного дела

Прокуратура Карагандинской области расследует незаконную выдачу иностранцам более 700 разрешений на временное проживание, сообщает Zakon.kz.

По информации надзорного органа от 26 февраля 2025 года, деятельность преступной группы пресекли прокуроры совместно с Департаментом КНБ.

"В преступную схему входили сотрудники ЦОНов, медицинских учреждений и так называемые "помогайки". Указанный факт организации незаконной миграции зарегистрирован в КУИ прокуратуры области и направлен в Следственное управление Департамента КНБ для производства досудебного расследования, в настоящее время трое обвиняемых преданы суду", – рассказали в прокуратуре.

Ранее миграционная служба Департамента полиции Западно-Казахстанской области рассказала о 48-летнем мужчине, который сменил личность, чтобы жить на две страны и не платить алименты.

24 февраля в КНБ рассказывали о пресечении деятельности группы лиц, подозреваемых в организации нелегальной миграции, – выдано более 80 разрешений на временное проживание в Казахстане.