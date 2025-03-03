#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
499.22
519.14
5.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
499.22
519.14
5.64
Общество

Сильный снегопад накроет два региона Казахстана 4 марта

Сильный снегопад накроет два региона Казахстана 4 марта, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 18:01 Фото: unsplash
В Казахстане, несмотря на наступление весны, в предстоящий вторник, 4 марта 2025 года, сохранится неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", ночью в горных районах области Жетысу, ночью и утром на западе Мангистауской области ожидается сильный снегопад.

"С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды: ожидается снег, на западе – осадки (дождь и снег)", – следует из прогноза.

По республике прогнозируются туман, гололед, низовая метель, на севере, востоке, юго-востоке, в центре – усиление ветра.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 18:01
Какая погода ожидает казахстанцев в марте
, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 18:01

Ранее сообщалось, что с 4 по 6 марта 2025 года в Казахстане ожидается потепление. Подробнее о погоде на три дня в Астане, Алматы и Шымкенте можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Новые данные о численности населения Казахстана на 1 февраля 2025 года
Общество
17:59, Сегодня
Новые данные о численности населения Казахстана на 1 февраля 2025 года
К казахстанцам обратилось МВД по поводу блокировки смартфонов с 24 марта
Общество
17:52, Сегодня
К казахстанцам обратилось МВД по поводу блокировки смартфонов с 24 марта
Чиновники отделались штрафом за неоднократное получение взяток от предпринимателей в Караганде
Общество
16:13, Сегодня
Чиновники отделались штрафом за неоднократное получение взяток от предпринимателей в Караганде
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: