Сильный снегопад накроет два региона Казахстана 4 марта

В Казахстане, несмотря на наступление весны, в предстоящий вторник, 4 марта 2025 года, сохранится неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", ночью в горных районах области Жетысу, ночью и утром на западе Мангистауской области ожидается сильный снегопад.

"С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды: ожидается снег, на западе – осадки (дождь и снег)", – следует из прогноза.

По республике прогнозируются туман, гололед, низовая метель, на севере, востоке, юго-востоке, в центре – усиление ветра.

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Ранее сообщалось, что с 4 по 6 марта 2025 года в Казахстане ожидается потепление. Подробнее о погоде на три дня в Астане, Алматы и Шымкенте можете узнать здесь.