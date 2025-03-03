Сильный снегопад накроет два региона Казахстана 4 марта
Фото: unsplash
В Казахстане, несмотря на наступление весны, в предстоящий вторник, 4 марта 2025 года, сохранится неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", ночью в горных районах области Жетысу, ночью и утром на западе Мангистауской области ожидается сильный снегопад.
"С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды: ожидается снег, на западе – осадки (дождь и снег)", – следует из прогноза.
По республике прогнозируются туман, гололед, низовая метель, на севере, востоке, юго-востоке, в центре – усиление ветра.
Материал по теме
Какая погода ожидает казахстанцев в марте
Ранее сообщалось, что с 4 по 6 марта 2025 года в Казахстане ожидается потепление. Подробнее о погоде на три дня в Астане, Алматы и Шымкенте можете узнать здесь.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript