Метель, туман и гололед: штормовое предупреждение охватило большую часть Казахстана

В 12 областях Казахстана на 5 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный на севере, востоке области 15-20 м/с.

Ночью на севере области Абай ожидается низовая метель. На юге области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере Карагандинской области ожидается снег. Ночью на западе, севере, востоке области, днем на западе, севере области низовая метель. Ночью и утром на юге, востоке области туман. Ветер южный, юго-западный днем на севере области порывы 15-18 м/с. В Караганде ожидаются ночью снег, низовая метель.

Ночью и утром на севере, востоке области Улытау ожидается низовая метель. Ночью и утром на востоке, в центре области туман. В Жезказгане ночью и утром ожидается туман.

В Актюбинской области ожидается снег, днем на западе области сильный снег. Ночью на западе, днем на западе, севере, юге области низовая метель. Днем на западе, юге области гололед. Ветер южный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Актобе временами ожидается снег, днем низовая метель. Ветер южный днем порывы 15-18 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге Костанайской области ожидаются днем снег, метель, гололед. На западе, востоке области туман. Ветер юго-западный на юге, востоке области 15-20 м/с. В Костанае утром и днем ожидаются снег, метель.

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются туман, на дорогах гололедица. В Кызылорде ночью на дорогах гололедица.

На западе, юге Акмолинской области ожидается снег. На западе, юге, севере, востоке ожидается низовая метель. Ветер южный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге Атырауской области ожидаются снег, низовая метель, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед Ночью и утром на севере, западе области туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере, юге области порывы 17-22 м/с. В Атырау ночью ожидаются снег, низовая метель, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, западный днем на севере области 15-20 м/с. В Актау ночью и утром ожидаются туман, на дорогах гололедица.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

На юге, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный днем на горных перевалах области 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

Ранее казахстанцев предупредили о плохой погоде на 5 марта.