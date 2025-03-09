Снегопады и метели накроют Казахстан 10 марта

Фото: Zakon.kz

Прогноз погоды на территории Казахстана на предстоящий понедельник, 9 марта 2025 года, предоставили синоптики, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", атмосферные фронтальные разделы, проходящие по территории республики, обусловят неустойчивый характер погоды.

"На севере, востоке, в центре страны ожидается снег, на юго-востоке осадки в виде дождя и снега. Лишь на западе, юге республики ожидается погода без осадков. По РК прогнозируются туман, низовая метель, усиление ветра, на севере, юго-востоке – гололед", – говорится в сообщении. Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. Ранее специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 10 по 12 марта 2025 года.



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