Снегопады и метели накроют Казахстан 10 марта
Фото: Zakon.kz
Прогноз погоды на территории Казахстана на предстоящий понедельник, 9 марта 2025 года, предоставили синоптики, сообщает Zakon.kz.
По информации РГП "Казгидромет", атмосферные фронтальные разделы, проходящие по территории республики, обусловят неустойчивый характер погоды.
"На севере, востоке, в центре страны ожидается снег, на юго-востоке осадки в виде дождя и снега. Лишь на западе, юге республики ожидается погода без осадков. По РК прогнозируются туман, низовая метель, усиление ветра, на севере, юго-востоке – гололед", – говорится в сообщении.
Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег.
Ранее специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 10 по 12 марта 2025 года.
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