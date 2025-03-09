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События

Снегопады и метели накроют Казахстан 10 марта

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки , фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 18:35 Фото: Zakon.kz
Прогноз погоды на территории Казахстана на предстоящий понедельник, 9 марта 2025 года, предоставили синоптики, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", атмосферные фронтальные разделы, проходящие по территории республики, обусловят неустойчивый характер погоды.


"На севере, востоке, в центре страны ожидается снег, на юго-востоке осадки в виде дождя и снега. Лишь на западе, юге республики ожидается погода без осадков. По РК прогнозируются туман, низовая метель, усиление ветра, на севере, юго-востоке – гололед", – говорится в сообщении. 

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 10 по 12 марта 2025 года. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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