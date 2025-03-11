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События

Сколько девочек появилось на свет 8 марта в Казахстане

Дети, ребенок, детский сад, новорожденный , фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 10:31 Фото: pixabay
В Казахстане в праздничный день, 8 Марта 2025 года, акушеры-гинекологи родильных домов благополучно приняли 764 родов, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения РК.

"Всего на свет появилось 769 малышей, из них 366 девочек, 403 мальчика, также 5 двойняшек теперь будут отмечать свой день рождения 8 марта", – говорится в сообщении, распространенном 10 марта.

В ведомстве уточнили, что самое большое количество новорожденных – в Туркестанской области, где отметили рождение 126 детей, на втором месте – Алматы (76 малышей), далее расположился Шымкент (71), а затем Астана (65).

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11 февраля 2025 года в Бюро национальной статистики рассказали, кого в Казахстане родилось больше: мальчиков или девочек.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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