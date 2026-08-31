Ринат Мухаметкали назначен заведующим Общим отделом Администрации президента

Сегодня, 31 августа 2026 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заведующего Общим отделом Администрации президента. Им стал Ринат Мухаметкали, сообщает Zakon.kz.

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"Распоряжением главы государства Мухаметкали Ринат Закиулы назначен заведующим Общим отделом Администрации президента Республики Казахстан".

До назначения Мухаметкали являлся руководителем аппарата Министерства культуры и информации.

Ринат Мухаметкали родился в 1981 году в Восточно-Казахстанской области.

Трудовую деятельность начал в 2002 году, работал в частных и государственных организациях. В 2004-2009 годах занимал должности ведущего и главного специалиста, заместителя руководителя и руководителя управления Департамента законодательства Министерства юстиции РК.

В 2009-2010 годах работал заместителем директора Департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК. В 2010-2021 годах занимал различные должности в Администрации президента РК – от инспектора и заведующего сектором до заместителя заведующего Отделом государственной службы и кадровой политики.

С сентября 2021 года по февраль 2022-го возглавлял аппарат Агентства РК по делам государственной службы. С февраля 2022 года по январь 2023-го был заведующим Секретариатом руководителя Администрации президента РК.

В январе 2023 года был назначен заместителем акима Костанайской области и занимал эту должность до января 2025 года. С января 2025 года занимал должность руководителя аппарата Министерства культуры и информации РК.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев сегодня подписал другие указы. Одним Ерлан Карин был назначен вице-президентом РК и освобожден от ранее занимаемой должности. Вторым – Олжас Бектенов был назначен премьер-министром РК.

