Ринат Мухаметкали назначен заведующим Общим отделом Администрации президента
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"Распоряжением главы государства Мухаметкали Ринат Закиулы назначен заведующим Общим отделом Администрации президента Республики Казахстан".
До назначения Мухаметкали являлся руководителем аппарата Министерства культуры и информации.
Ринат Мухаметкали родился в 1981 году в Восточно-Казахстанской области.
Трудовую деятельность начал в 2002 году, работал в частных и государственных организациях. В 2004-2009 годах занимал должности ведущего и главного специалиста, заместителя руководителя и руководителя управления Департамента законодательства Министерства юстиции РК.
В 2009-2010 годах работал заместителем директора Департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК. В 2010-2021 годах занимал различные должности в Администрации президента РК – от инспектора и заведующего сектором до заместителя заведующего Отделом государственной службы и кадровой политики.
С сентября 2021 года по февраль 2022-го возглавлял аппарат Агентства РК по делам государственной службы. С февраля 2022 года по январь 2023-го был заведующим Секретариатом руководителя Администрации президента РК.
В январе 2023 года был назначен заместителем акима Костанайской области и занимал эту должность до января 2025 года. С января 2025 года занимал должность руководителя аппарата Министерства культуры и информации РК.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев сегодня подписал другие указы. Одним Ерлан Карин был назначен вице-президентом РК и освобожден от ранее занимаемой должности. Вторым – Олжас Бектенов был назначен премьер-министром РК.