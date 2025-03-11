В Казахстане потеплеет до +23°С: объявлено штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и 17 областях Казахстана на 12-18 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, юге, востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед. 13-18 марта в области ожидается повышение температуры воздуха ночью от 2-7, на востоке областей -10°С до -2+3°С, днем от -2+3°С до +5+10°С.

В Костанайской области ожидаются днем на севере, западе, востоке области осадки (снег, дождь), низовая метель, гололед. На севере, западе, юге области туман. Ветер южный, днем на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае ночью и утром ожидается туман. Ветер южный, днем порывы 15-20 м/с. 13-18 марта в области ожидается повышение температуры воздуха ночью от -2-7, на востоке области от -10°С до -2+3°С, днем от -2+3°С до +5+10°С.

В Жамбылской области на севере, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер северо-восточный ночью в горных районах области, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. 12-19 марта в области ожидается повышение температуры воздуха ночью от -2+3°С до +2+7°С, днем от +10+15°С до +17+22°С, на севере, в горных районах области ночью от 0-5°С до -3+2°С, днем от 0+5°С до +6+11°С.

Ночью на западе, севере, востоке области Абай ожидается снег, метель. Ветер северо-западный, ночью на востоке, в центре области 15-20 м/с. В Семее ночью ожидаются снег, метель. 15-20 марта в области ожидается повышение температуры воздуха ночью от -10-20 до -5+2°С, днем от 0-5 до +3+8°С.

В центре, горных районах области Жетысу ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 17-22 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром ожидается туман. 12-19 марта в области ожидается повышение температуры воздуха ночью от -3-8°С, на юге области 0 градусов до 0+5°С, днем от +2+7 до +10+15°С, на севере, в горных районах области ночью от -11-16 до -3+2°С, днем от 0-5 до 0+5°С.

Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидается снег, днем на востоке, юге снег. На востоке, юге области метель. Ветер северо-западный, на востоке, юге области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью ожидаются снег, метель. 15-20 марта в области ожидается повышение температуры воздуха ночью от -10-20 до -5+2°С, днем от 0-5 до +3+8°С.

12-19 марта в Туркестанской области ожидается повышение температуры воздуха ночью от +3+8°С, на севере, в горных районах 0 градусов до +5+10°С, днем от +15+20°С, на севере, в горных районах области от +10 до +18+23°С.

На севере, востоке Актюбинской области ожидается туман. В Актобе ожидается туман. 13-18 марта в области ожидается повышение температуры воздуха ночью от -4+1°С до +2+7°С, днем от +2+7°С, на юге области от +10 до +8+13°С.

Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. В Конаеве ночью и утром временами ожидается слабый туман. 12-19 марта в области ожидается повышение температуры воздуха ночью от -2+3 до 0+5°С, днем от +3+8 до +10+15°С, на севере, в горных районах области ночью от -6-11 до -3+2°С, днем от 0-5 до 0+5°С.

В Алматы ночью и утром временами ожидается слабый туман.



Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман. В Караганде ночью ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром туман.

Ночью и утром на северо-западе Мангистауской области ожидается туман.12-17 марта в области ожидается повышение температуры воздуха ночью от 0+5 до +5+10°С, днем от +5+10 до +15+20°С.

В Астане ожидается ночью и утром туман.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с. 13-18 марта в области ожидается повышение температуры воздуха ночью от -2-7, на востоке области -10°С до -2+3°С, днем от -2+3 до +5+10°С.

В области Улытау ожидаются туман, гололед. В Жезказгане ожидаются туман, гололед.

12-18 марта в Кызылординской области ожидается повышение температуры воздуха ночью от 0-5°С до +2+7°С, днем от +7+12°С, на юге области +15°С до +15+20°С.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер южный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается туман.

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, юге Павлодарской области ожидается туман.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по территории Казахстана на предстоящую среду, 12 марта 2025 года. Подробнее можно узнать здесь.

