Бывшему главному бухгалтеру "Фитосанитарии" изменили приговор в Астане

Суд Астаны рассмотрел апелляционные жалобы и ходатайство прокурора на приговор межрайонного суда по уголовным делам столицы в отношении бывшей чиновницы, которая признана виновной в присвоении вверенного ей чужого имущества в крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Осужденная по совокупности уголовных правонарушений была осуждена к наказанию в виде семи лет лишения свободы с лишением права занимать материально ответственные должности в государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%, сроком на пять лет.

Согласно данным пресс-службы суда, женщина работала главным бухгалтером "Фитосанитарии" Комитета Государственной инспекции в Агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК.

"Являясь материально ответственным лицом, используя служебное положение, незаконно сняла наличные со счета предприятия под видом заработной платы, которыми распорядилась по своему усмотрению, тем самым присвоила вверенное ей чужое имущество с причинением государству материального ущерба в крупном размере на общую сумму 2 750 000 тенге", – говорится в сообщении.

Не согласившись с приговором суда, адвокат и осужденная подали апелляционные жалобы, в которых просили оправдания.

В апелляционном ходатайстве прокурор просил исключить назначенное дополнительное наказание в виде лишения права занимать материально ответственные должности, которое не было предусмотрено санкцией п.1 ч.3 ст. 189 УК РК в редакции статьи по состоянию на момент совершения преступных действий.

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда г. Астаны приговор суда изменен, ходатайство прокурора удовлетворено, апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что на главного бухгалтера "Дарына" завели дело в Кызылорде.